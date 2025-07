Romina Gachoy anuncia medidas legales tras audios de Angie Jibaja: "Vamos a llegar hasta el final"

El conflicto entre Romina Gachoy y Angie Jibaja ha resurgido con mayor intensidad tras la reciente aparición televisiva de la modelo peruana. En esa intervención, Jibaja envió un mensaje errático a su hijo mayor, lo que motivó a la uruguaya a pronunciarse públicamente. En sus recientes declaraciones, Gachoy confirmó que, junto a Jean Paul Santa María, reabrirá una denuncia contra Angie por presunta violencia psicológica.

En entrevista con el programa 'Ponte en la cola', Romina Gachoy expresó su preocupación por los recientes comportamientos de Angie Jibaja, especialmente tras los audios dirigidos a su hijo mayor. Ante esta situación, la pareja ha decidido acudir nuevamente a instancias judiciales para proteger el bienestar emocional de los menores.

"Vamos a tomar medidas, prefiero no dar detalles para no exponerlo, pero como te digo, judicialmente sí vamos a llegar hasta el final con esto porque ellos son nuestra prioridad", sostuvo Gachoy.

La modelo también aclaró que su motivación no es económica, desmintiendo cualquier intención materialista que podría haberse insinuado. Según detalló, la conciliación con Jibaja parecía estar encaminada, pero su cambio repentino de actitud terminó por frustrar ese proceso.

"No nos interesa el dinero. Lo único que yo buscaba es una buena intención de su parte con los chicos. Apelaba a una ética moral que no tuvo en cuanto al tema económico, y como estuvimos a punto de firmar en base a las condiciones que ella quería... No sé, a veces las cosas pasan por algo, porque justo cuando estábamos por firmar es que empieza a mostrar esta actitud", comentó Romina.