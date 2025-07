Angie Jibaja sale a defenderse tras declaraciones de Romina Gachoy: "Son muy villanos"

Desde que Angie Jibaja apareció en un programa de TV y envió un preocupante mensaje a su hijo mayor, Romina Gachoy salió a revelar que la peruana solo estaría interesada en el dinero y que habría recaído. Es así como la ex de Jean Paul Santamaría sale a defenderse negando tales acusaciones.

Angie Jibaja responde a Gachoy

En el programa de 'Todo se filtra', se compartió un mensaje que habría sido publicado por Angie Jibaja donde aclara el mensaje que le envió a su hijo. Además, que nunca habló mal de la pareja de Jean Paul Santamaría y no entiendo por qué habrían armando un escándalo sobre lo sucedido.

Incluso afirma que no tuvo una recaída de su adicción, sino que es debido al fuerte tratamiento que se viene realizando para recuperarse. La peruana comenta que faltaría poco para que termine su recuperación por completo.

"No estoy de acuerdo con que les den permiso para salir por ahí solos, no me parece, no lo comparto y solo eso dije para todo lo que han escandalizado. Además, yo en la entrevista aquí en Chile hablé bien de Romina, por qué han hecho tanto escándalo si solo pedí eso. Mi mamá sabe que mi tratamiento es muy fuerte, y ella nunca le dijo que recaí en algo más, solo que las pastillas y medicamentos que me están administrando son muy fuertes. Ya falta poco, dejen que me recupere del todo, son muy villanos", expresó.

Romina arremete contra Angie Jibaja

La modelo uruguaya utilizó su cuenta de Instagram para publicar un extenso mensaje en el que acusa a Angie Jibaja de ser manipuladora enviando mensajes y audios, intentando hacerse la víctima. Así mismo, revela que tiene un audio donde la peruana le exige a su abogada una cuantiosa suma de dinero y, aunque en un momento quisieron aceptar esa petición, luego retrocedieron al ver que ella no estaba en sus cabales por completo.

"Quieres que te paguemos 3 mil soles mensuales hasta cubrir el monto de 250 mil soles y que aceptas darnos la tenencia a cambio de que te firmemos un documento en el que quedas libre de asumir alimentos por nuestros hijos de por vida", escribió.

Romina Gachoy también dejó en claro que a ella y a Jean Paul Santamaría no les corresponde darle dinero a Angie Jibaja, ya que son quienes corren con los gastos de sus hijos desde hace cinco años y no coordinarían una visita con sus hijos hasta que se recupere. Ahora, la peruana sale a ex modelo comenta que está realizando un fuerte tratamiento para recuperarse y no fue una recaída por su adicción como lo señaló la chilena.