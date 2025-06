¡Qué no lo vea Tilsa! Jackson Mora genera polémica al seguir en redes a Samantha Batallanos

Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, ha sido nuevamente puesto en el centro de la atención pública luego de que se confirmara su reciente interacción en redes sociales con la modelo Shirley Arica. Tras ese episodio, se ha informado que Mora también habría empezado a seguir a otra figura de la farándula nacional, generando nuevas especulaciones sobre su vida personal tras su mediático divorcio.

Jackson Mora empezó a seguir a Samantha Batallanos

La información fue difundida por el creador de contenido Ric La Torre a través de su canal de difusión en Instagram. En la publicación se adelantó parte del contenido del programa "La Noche Habla", donde se mostraría que Jackson Mora comenzó a seguir a la ex Miss Grand Perú, Samantha Batallanos. Además, se compartirían conversaciones en las que Batallanos explicaría su cercanía con el exboxeador.

"Si para marketear las competencias que hace, básicamente para eso lo apoyé en su momento", se lee en uno de los mensajes atribuidos a la modelo, en un adelanto que ha causado revuelo en redes sociales.

Por otro lado, el programa habría logrado comunicarse con Jackson Mora, en la que él mismo busca desligarse de cualquier vínculo con figuras del espectáculo. En el mensaje difundido, se deja entrever una clara molestia ante las recientes especulaciones que lo vinculan con mujeres mediáticas tras su separación de Tilsa Lozano.

"No me involucren con nadie, yo no estoy interesado en ninguna persona, menos aún de la farándula", se puede leer en el supuesto chat atribuido a Mora.

Jackson Mora siguió a Samantha Batallanos tras separarse de Tilsa Lozano pic.twitter.com/O58CWsjEfV — VAMN (@VictorAlfr33625) June 18, 2025

Tilsa Lozano sorprendida por vínculo Jackson Mora y Shirley Arica

Tilsa Lozano se mostró bastante sorprendida en su programa "La Noche Habla", luego de enterarse que su exesposo, Jackson Mora, tuvo contacto con Shirley Arica, con quien ella nunca tuvo una buena relación. Y cuando le preguntaron qué cosas había dicho Jackson sobre Shirley, Tilsa prefirió no entrar en detalles.

"Sé que se conocían, pero bueno, en base a las cosas que él me habló de ella, yo no quiero que un amigo hable así de mí nunca", dijo la conductora con tono serio. "(¿Son cosas tan fuertes que no las puedes mencionar?) No, no las puedo mencionar en televisión... (¿Son adjetivos de alto calibre?)", mencionó.

Ante ello, Ric de la Torre insinuó que el 'follow' de Jackson Mora a Shirley no fue cualquier cosa. Tilsa opinó sobre cómo Jackson maneja sus redes. Sin embargo, aclaró que no tiene nada en contra de Shirley Arica, solo estaba comentando algo que le pareció extraño. Además, no negó que su ex hablara mal de la 'Chica Realidad'.

"Shirley y Jackson tienen la libertad de seguir a quiénes quieran... (¿Ellos ya se seguían de antes?) No, no, porque además los comentarios que el tenía", mencionó Tilsa, para luego agreagar: "Pero ojo, yo no estoy atacando a Shirley para nada".

Jackson Mora volvió al centro de la polémica por sus recientes interacciones con figuras como Shirley Arica y Samantha Batallanos. Aunque negó interés en alguien de la farándula, sus movimientos siguen generando especulaciones sobre todo por su reciente divorcio con Tilsa Lozano.