Tilsa Lozano responde a Jackson Mora tras afirmar que todavía la ama: "No estoy contenta, no es bonito"

Hace unos días, Tilsa Lozano fue captada saliendo de una notaria donde firmó los papeles de divorcio con Jackson Mora dando por terminada su relación. Ahora, han salido las declaraciones del boxeador afirmando que ama todavía a la modelo y decide responderle.

Durante su programa de TV 'La Noche Habla', Tilsa Lozano apareció para responder a las declaraciones del boxeador Jackson Mora. La modelo terminó expresando que es un proceso difícil que vienen pasando por la larga relación que tuvieron en su matrimonio. Así mismo, deja en claro que es 'innecesario' que el empresario diga que la ama.

"Ningún divorcio es fácil, hemos tenido seis años de relación, es un proceso. Acá la persona pública soy yo, no estoy contenta. No es un momento bonito, solo me queda confiar que lo que venga adelante será mejor (...) Hombres, como dice el dicho, aunque sean feos van y vienen" , expresó.

Además, agrega que por más que puedan tener cariño por la otra persona, se debe respetar la decisión de su separación. Afirma que aferrarse a algo que ya está decidido, le parece innecesario.

El pasado jueves 12 de junio, Jackson Mora se comunicó con el programa 'La Noche Habla' donde afirma que antes de firmar los papeles de divorcio quiso comunicarse con la modelo para no hacerlo e intentarlo nuevamente. El boxeador afirma que ama aún a la popular 'Vengadora' y que siente su amor de ella también. Aún así decidieron seguir sus caminos por separados.

"Un día antes, la noche anterior de ir a firmar, yo le escribí a Tilsa como a las 12:30 de la noche y le dije: 'Oye, todavía podemos arreglar esto ¿No? Yo sé que Tilsa aún me quiere. No sé si como antes, pero sé que Tilsa me quiere. Yo amo a Tilsa, siempre lo he dicho. No ha cambiado nada", comentó el boxeador al programa de tv.