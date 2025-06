Expareja de Renzo Costa denuncia al padre de su hija por acoso y agresión: "Me viene amenazando"

Los casos de agresión a la mujer siguen aumentando en el país. La joven Thaís Hidalgo realizó una entrevista para el programa de 'Magaly TV La Firme' para revelar la agresión que viene sufriendo y acoso de parte del padre de su hija.

La modelo Thaís Hidalgo es conocida por haber tenido una relación amorosa con el empresario Renzo Costa. Tiempo después, formó una familia con el reconocido cirujano plástico Miguel Ángel Benavente. En el programa de Magaly Medina, la joven contó el calvario que habría estado viviendo con el padre de su hija.

A través de una entrevista, Hidalgo cuenta que ha sufrido de agresión verbal y física desde que dio a luz a su hija con el cirujano plástico. Esto habría continuado con acoso aún después de haberse separado oficialmente y se encuentra viviendo muchos momentos de tensión.

"Él tenía control económico mío y de mi hija, sustentaba y yo no trabajaba, me había dedicado netamente a mi hija. Él tomaba y aprovechaba para humillarme, gritarme y muchas veces, jalonearme, empujar y desprestigiarme públicamente. Me decía que era una cualquiera, que a quién me quería vender", relata la joven.