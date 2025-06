Exponen foto de Vania Bludau y Mario Irivarren abrazados en la boda de Alejandra Baigorria

Vania Bludau ha sido la causa del término de la relación de Mario Irivarren y Onelia Molina desde que el chico reality conversó con Alejandra Baigorria. Aunque terminaron una semana después, ahora ha salido a la luz una foto donde la Bludau sale abrazando a su ex, cuando negaron haber tenido algún tipo de contacto.

El tiktoker Ric La Torre ha sorprendido en las redes sociales al compartir una fotografía nunca antes vista. En esta foto tomada en la fiesta de la boda de Alejandra Baigorria, se puede apreciar como en el fondo aparece Vania Bludau abrazando a una persona, quien según las características se trataría de Mario Irivarren.

A través de un video, el influencer ha revelado que le han mandado pruebas de que la foto sería completamente real y fue tomada aquella noche minutos antes de la media noche. Aunque, cuestionó la razón del acercamiento entre amos.

Así mismo, revela que la persona que envió la fotografía tiene una versión de los hechos que los pondría en aprietos, pero no lo dio a conocer porque no fue verificado. Además, el tiktoker cuenta que quiso tener las declaraciones de ambas personas involucradas, pero solo ignoraron al ver la fotografía.

"Hacemos zoom a la foto, no sabemos si se saludaron, se abrazaron, si ahí quedó la cosa. Vania le habló algo al oído. La persona que mandó la fotografía ha contado detalles de la foto, peor no podemos revelarlo porque no sabemos si es cierto. Yo personalmente le escribí a ambas partes, les mandé la fotografía, ellos lo leyeron, abrieron la foto, pero no han querido responder nada", agregó.