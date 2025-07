Esposa del chofer que arrolló a Furrey pide por su recuperación: "Somos dos familias que estamos afectadas"

El popular streamer Antonio Crespo, más conocido como Furrey, continúa luchando por su vida luego de ser atropellado hace unos días. Ahora, la esposa del conductor que arrolló al youtuber salió a pedir por su recuperación y que ambas familias están afectadas por lo sucedido.

La señora Miryam Robles, esposa del conductor que embistió a Antonio Crespo Galán, Furrey, salió a hablar tras el accidente ocurrido por medio del programa 'Amor y Fuego'. Además, afirmó que su esposo Pablo Castillo Ticeran estaba muy afectado después del accidente y estuvieron preocupados por el estado del joven acompañándola a la clínica.

"Llegué al lugar, vi que mi esposo estaba en un ataque de nervios llorando y nervioso también. Entonces, inmediatamente, yo me fui para la clínica. Yo pregunté cómo se llama y no sabían el nombre del señor, solamente le habían puesto NN. Por respeto me retiré, estaba vivo y eso era lo más importante, la salud del joven", expresó.