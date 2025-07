Romina Gachoy revela nuevos audios de Angie Jibaja a su hijo que la exponen: "Tu padre se va a ir preso"

El conflicto entre Romina Gachoy y Angie Jibaja ha vuelto a estallar con más fuerza. Desde que la modelo peruana reapareció en televisión y lanzó un mensaje perturbador a su hijo mayor, la uruguaya decidió romper su silencio. Esta vez, presentó nuevos audios en los que se evidenciaría un comportamiento inestable por parte de Jibaja con sus hijos que la artista tuvo con Jean Paul Santa María.

Durante su participación en el programa de Magaly Medina, Romina Gachoy presentó una nueva serie de audios atribuidos a Angie Jibaja, en los que se escucha a la modelo enviar mensajes confusos a su hijo mayor, incluyendo la entrega del número de una persona desconocida para que, supuestamente, los "rescate".

"Ya no tengas miedo de acercarte a cualquier persona. Es más, te voy a dar un número de teléfono para que llames y hables. Comunícate con Jessica, a ella le vas a decir 'ven a rescatarme a mí y a mi hermana'. Hijo, es hora de que hables... Quiero que busques en internet qué significa narcisista con sus hijos", se le escucha decir a Jibaja.

Lo más alarmante, según Romina, es que Angie continúa sembrando ideas peligrosas en la mente del menor. En otra grabación, la modelo peruana menciona una supuesta amenaza legal contra Jean Paul Santa María.

"No me importa el dinero hijo nunca me importo pero los devengados eso si por que eso es un derecho para mi y para ustedes entiendes. des que se puede ir preso, se va ir preso lo más probable.", se le escucha a decir a Angie en el audio