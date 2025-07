Madre de Angie Jibaja no sabe qué está pasando con su hija: "Voy hablar con su psiquiatra"

Desde que Angie Jibaja salió en una entrevista a contar sobre sus problemas y sus hijos, Romina Gachoy también salió a declarar sobre la situación de la ex modelo. Así mismo, reveló un audio de la madre de la peruana donde revela que está muy preocupada por su estado.

En el programa de 'Ponte en la Cola', presentaron el audio de la madre de la ex modelo Angie Jibaja donde revela el estado de su hija. La señora Maggie Liza expresó que la peruana está tratando de recuperarse, pero los medicamentos que estaría recibiendo le estarían dañando.

Es así como revela que su hija ha estado hablando incoherencias últimamente y no sabe la razón del por qué. Aunque también comenta que los niños no podrían verla así porque se asustarían.

"Yo no sé si son los medicamentos o qué, pero no es la primera incoherencia que escuchó de ella. De repente habla cosas, la vez pasada se despertó diciendo cosas incoherentes. Yo voy a hablar con su psiquiatra, estoy por hacerlo. Toda esta semana he querido hablar con él y al final, no he podido, pero el Lunes voy a tratar de hablar con él. De qué está pasando por qué ella está actuando así, hablando cosas de nada que ver, si sigue así va asustar a los niños ¡Ay, Dios mío!", expresa.