Cueva habría CACHETEADO a Piero Arenas tras supuesto beso con Pamela López, revela amiga de Macarena Gastaldo

Hace unos días, Macarena Gastaldo reveló en un programa de TV que aparentemente Pamela López habría besado a Piero Arenas. Ahora, salió a la luz un audio donde la amiga de la argentina cuenta cómo sucedieron las cosas y que Christian Cueva cacheteó al chico reality.

En el programa de 'Ponte en la Cola', Piero Arenas llegó como invitado especial para contar sobre las declaraciones de Macarena Gastaldo afirmando que se besó con la aún esposa de Christian Cueva. Es así como Micheille Soifer recibe un mensaje con el audio de la amiga de la argentina y lo pone en vivo.

Luego del audio mostrado en vivo, Piero Arenas se echó en el sillón recreando la supuesta cachetada de Christian Cueva. Aunque estuvo bromeando que aparentemente así habría sido, descartó que aquello haya sucedido durante la discoteca tras consultado nuevamente por los conductores de televisión.

"¿Es verdad o mentira que Christian Cueva te medió una cachetada?", le pregunta Ricardo Rondón. Entonces, Piero agrega: "Oye la verdad es increíble (¿Cuál fue le derecho o el izquierdo?) la verdad no me acuerdo. Es increíble, eso es fuerte ah afirmando que yo me metí en una relación de casados y que el hombre casado me golpeó. Creo que Cueva mide 1.67 o yo mido 1.86 ¿Cómo va a caer un cachetadon a mí?".