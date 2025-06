Diego Rodríguez se pronuncia tras el fin de su relación con Tammy Parra: "Sanaré como tenga que sanar"

Después de nueve meses juntos, Diego Rodríguez y Tammy Parra decidieron poner fin a su relación. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes venían especulando sobre una posible crisis sentimental entre la pareja. Ante la ola de comentarios y preguntas en redes sociales, el exintegrante de 'Esto es Guerra' rompió su silencio y dejó muy clara su postura sobre cómo manejará este momento en su vida.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Diego Rodríguez explicó que no usará sus redes para mostrar cómo está lidiando con la separación. Para el modelo e influencer, es importante mantener un límite entre su vida personal y el contenido que comparte con sus seguidores.

"No va a haber ninguna reacción emocional mía en redes sociales. Obvio, voy a continuar compartiendo mi contenido de entrenamiento, de motivación, de viajes, de deportes, pero no voy a compartir mi proceso emocional. No sé si me juzguen por esto, yo no creo que los hombres debamos ir por ese camino de exteriorizar nuestros sentimientos. Yo sanaré como tenga que sanar", expresó Diego de manera firme.