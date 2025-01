Diego Rodríguez y Tammy Parra estarían atravesando una CRISIS sentimental y estas son las PRUEBAS

Diego Rodríguez y Tammy Parra se han convertido en una de las parejas favoritas en redes sociales. Sin embargo, hay indicios de que estarían atravesando una crisis sentimental, y sus fanáticos se han encargado de exponer posibles pruebas de un distanciamiento entre los influencers.

Los rumores surgieron a partir de que un TikToker recopiló información de los comentarios que los internautas dejan en las respectivas cuentas de Diego y Tammy. Según indican, el peruano ha retirado una publicación fijada en la que aparecía con Tammy.

Pero eso no es todo, ya que los seguidores de la relación también señalaron que la mexicana optó por hacer lo mismo que su novio. Además, ambos han dejado de comentar de manera amorosa en sus respectivas fotos y ni siquiera intercambian "likes".

Por otro lado, los seguidores de Tammy se han sentido alarmados porque la influencer empezó a compartir varios mensajes motivacionales y de superación personal, los cuales podrían estar relacionados con una posible crisis de pareja.

Crisis de Diego y Tammy

Aunque los rumores se han hecho muy fuertes, Diego y Tammy aún se siguen mutuamente en Instagram y conservan las fotografías que han subido a lo largo de los meses desde que oficializaron su relación.

Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar, y en los perfiles de ambas figuras han dejado opiniones diversas. Varios recomiendan mantener su relación en bajo perfil y no generar tanta exposición.

"Yo bien triste porque ya quitó a Tammy de sus posts fijados, e igual ella", "Diego, yo te recomiendo que mantengas tu relación con Tammy en bajo perfil", "Yo no quiero que terminen, pero ojalá nos den un poco de luz verde de que siguen juntos", "Bye, te seguí solo por Tammy, ya no caes", expresaron.

El pasado 9 de agosto del 2024 las redes sociales de Diego Rodríguez y Tammy Parra alborotaron el mundo del espectáculo y es que ambos decidieron ponerle un sello oficial a su relación al publicar un emotivo video donde recopila todos los momentos que vienen viviendo juntos como pareja.

La mexicana y el modelo ya habían sido vinculados hace algunos meses atrás desde que fueron vistos más unidos que nunca, sin embargo, no quisieron exponer su relación hasta hace unas horas donde gritaron a los 4 vientos su romance.

"Un amor no debería de completarte, más bien se siente como un lugar seguro para ser quien eres sin sentirte juzgado, como tener un cómplice para tus locuras y fantasías, y no, no lo niego, te llena de incertidumbre que llega alguien que tiene todas las herramientas para jugar en tu contra", se le escucha decir a Tammy en el clip.