'Uchulú' sorprende tras revelar que está interesada en un actor peruano: "Tengo una fantasía"

La Uchulú sorprendió a sus seguidores en redes sociales al hacer una gran confesión sobre en quién está interesada. Desde Tailandia, la youtuber reveló su secreto más íntimo, el cual es una fantasía con un actor peruano. Además, compartió mensajes en los que se muestra escribiéndole a dicho actor.

Cabe resaltar que la influencer se sometió a una reasignación de sexo recientemente en Tailandia. Ante ello, anunció su próximo regreso al Perú. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La popular youtuber 'La Uchulú' sorprendió a sus seguidores en su cuenta personal de Instagram al revelar en sus historias que tiene un crush con quien fantasea. Confesó que se trata de un actor peruano, a quien incluso le ha escrito mensajes, y para añadir más impacto, mostró pruebas de los chats, donde se puede ver que la persona ha leído sus mensajes.

Uchulú revela su interés por un actor peruano

"No les he contado, pero tengo una fantasía bien loca con un actor peruano y siempre le comento sus estados, pero cuando lo veo no puedo evitar hacerlo. Y hoy día me di cuenta que ha visto todo lo que le he escrito y me puse nerviosa", revelo 'La Uchulú' desde Tailandia.