Flavia Laos contó que estuvo con Pablo Heredia tras ruptura con Ale Fuller: "Me sentí una miércoles de persona"

¡Se acabaron los rumores! Flavia Laos rompió su silencio y confesó que sí tuvo algo con el actor Pablo Heredia, ex de su amiga Ale Fuller. En una transmisión en vivo, la actriz contó todo y aseguró que fue ella misma quien le reveló esta verdad a Ale.

Flavia Laos y el romance que tuvo con Pablo Heredia, ex de Ale Fuller

Flavia Laos habló sin filtros y confirmó lo que por años fue un rumor: sí tuvo un romance con Pablo Heredia, ex de su amiga Ale Fuller. La actriz sorprendió al contar todos los detalles en una transmisión en vivo en TikTok junto a su hermana, dejando claro que se arrepiente de lo ocurrido, pero que ya lo superó.

"Él no le fue infiel conmigo. Ellos estuvieron un tiempo largo juntos, pero no me metí en esa relación. Sí hubo algo, duró como tres semanas o un mes máximo. Eso fue después de que ellos terminaran. Fue durante la novela, casi en la última temporada", contó Flavia, refiriéndose a su etapa en "Ven, baila, quinceañera".

Fue un momento de rebeldía. Flavia Laos recordó que por ese tiempo estaba en una etapa difícil de su vida y tomaba en exceso. La actriz también resaltó la gran diferencia de edad que había entre ellos.

"No era un secreto que yo salía y tomaba demasiado, era la Britney Spears peruana, súper rebelde. La paraba fregando a cada rato y no me juntaba con las amistades adecuadas. También es culpa mía y lo acepto, fue una mala decisión", dijo. "Yo tenía 18 años y él 38. Él sabía perfectamente lo que hacía. Sé que cometí un error, pero ahora trato de estar tranquila y enfocada en mi chamba", comentó.

Le contó la verdad a Ale y lloraron juntas. Lejos de esconderse, Flavia reveló que fue ella misma quien habló con Ale Fuller.

Luego de esa charla, la amistad se rompió por varios años. Pero con el tiempo, Flavia y Ale lograron reconciliarse.

"Tuvimos una conversación privada donde las dos lloramos muchísimo. Obviamente ella estaba súper mal y yo me sentía una miércoles de persona porque no creía que pude haber hecho algo así. Nos pedimos disculpas pero claramente la amistad allí se rompió por un montón de tiempo", confesó. "Ahora ella y yo estamos increíbles. Somos amigas, somos como hermanas. No voy a dejar que un error del pasado friegue todo lo que he construido con mis amigas", dijo emocionada.

Molesta con Pablo Heredia por contarlo en TV

Flavia también expresó su incomodidad al saber que Pablo Heredia hablaría del tema en "El Valor de la Verdad". ¿Le arruinó su exclusiva? Además, aseguró que nunca dijo que tenía códigos.

"Más bien, es triste que él se haya sentado a hablar sobre esto en un programa de televisión después de 10 años. Yo le pedí disculpas y eso me deja en paz", aclaró. Al ver que muchos la comparaban con otras figuras del espectáculo, Flavia no dudó en responder: "Ya paren de inventar cosas, yo nunca dije que tengo códigos, nunca lo dije. Y si lo he dicho, sáquenme las pruebas".

Quiere dejar el pasado atrás. Finalmente, Flavia Laos pidió que ya no se hable más del tema. Reflexionó que en unas semanas otro escándalo dejará en el pasado este tema.

"Quiero dejar esto atrás porque vendrá otro escándalo de otra persona en dos o tres semanas, y esto quedará en el pasado, porque así son las cosas", concluyó.

Con esta confesión, Flavia Laos cierra un capítulo de su vida que por años fue un secreto en la farándula. Reconoció su error, pidió perdón y demostró que ya no quiere cargar con culpas del pasado. Aunque la historia con Pablo Heredia y Ale Fuller marcó una etapa complicada, hoy prefiere enfocarse en su presente, su trabajo y en conservar las amistades que ha reconstruido con esfuerzo.