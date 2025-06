Pablo Heredia será el nuevo invitado de 'El Valor de la Verdad': Hablará sobre Ale Fuller, Flavia Laos y más

El actor argentino Pablo Heredia ha sido confirmado como el próximo invitado del programa conducido por Beto Ortiz. El artista se sentará en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' para contar episodios íntimos de su vida que hasta ahora había mantenido en reserva. Sus vínculos con figuras como Ale Fuller, Flavia Laos y Alondra García Miró serán parte de las revelaciones más esperadas.

En el adelanto publicado por el programa de Beto Ortiz, se aprecia a un Pablo Heredia conmovido al hablar de su expareja Ale Fuller. El actor no se guardó nada y confesó lo difícil que fue ponerle punto final a esa etapa sentimental.

"Me pregunté: '¿Me voy a casar con esta chica o no?'. Con mucha fuerza y con mucho dolor terminé la relación. No aguanté más porque la amaba, la amaba profundamente y un día pasó", se le escucha decir en el adelanto del programa. Otro tema que abordará es su cercanía con Flavia Laos, amiga de Ale Fuller.