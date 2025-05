Renato Rossini Jr. sobre confesión de su padre de haber compartido la misma mujer: "Fue totalmente innecesario"

Renato Rossini Jr. volvió al Perú tras varios meses en Argentina, donde participó en el reality "Gran Hermano". Su regreso generó expectativa entre sus seguidores, especialmente por la polémica que involucró a su padre, Renato Rossini, quien reveló en "El Valor de la Verdad" que ambos estuvieron con la misma mujer. Ante ello, el joven modelo no tardó en dar su versión

En una reciente entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Rossini Jr. fue consultado sobre las declaraciones de su padre que se volvieron virales en redes. Aunque intentó restarle importancia, dejó en claro que no le agradó que se ventilara una situación tan personal.

"A mí me agarró de sorpresa. Es algo que pasó cuando tenía 17 años, inclusive me había olvidado. Cuando lo vi dije qué disparate... Para mí fue totalmente innecesario y prefiero darle la vuelta a la página. Yo me lo tomé como algo que no me representa, una anécdota graciosa", sostuvo.