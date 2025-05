Mayra Goñi marca distancia de Fabio Agostini tras polémica: "No es mi amigo, ni me importa"

¡No se guarda nada! Mayra Goñi rompió su silencio tras la polémica con Fabio Agostini y dejó en claro que ya no lo considera parte de su vida. Aunque alguna vez estuvieron vinculados sentimentalmente, la actriz y cantante fue directa al decir que no es su amigo

Mayra Goñi fue entrevistada por "América Hoy" luego de presentar su show "Reina de Corazones" junto a sus compañeras. Al ser consultada por la reciente reconciliación entre Fabio Agostini y Nicola Porcella, la artista respondió con tranquilidad.

"Estoy desconectadísima de todo en la televisión, enfocada en lo mío, sin meterme en la vida de nadie, no sé, ni me importa tampoco la verdad... No hay ningún problema con los dos", dijo Mayra. Y al preguntarle si aún era amiga de Nicola Porcella, contestó: "Soy amiga, que yo sepa, de todo el mundo. Yo no tengo problemas con nadie", aseguró.