Renato Rossini revela que él y su hijo estuvieron con la misma mujer: "No me gustó la situación"

¡Fuerte revelación en la televisión! Renato Rossini respondió que sí en "El Valor de la Verdad" cuando le preguntaron si tanto él como su hijo, Renato Rossini Jr., estuvieron con la misma mujer. El actor peruano reveló más detalles y aclaró que sucedió en momentos distintos.

El actor peruano Renato Rossini sorprendió al contar, sin pelos en la lengua, que tanto él como su hijo Renato Rossini Jr. estuvieron con la misma mujer. La confesión se dio durante su participación en el programa "El Valor de la Verdad", donde se animó a contar detalles de este polémico episodio de su vida.

Todo comenzó cuando le preguntaron: "¿Tuvieron relaciones tu hijo y tú con la misma mujer?". Renato contestó que sí y fue verdad. El actor no dudó en contar y aclarar cómo sucedió todo eso.

Beto Ortiz, conductor del programa, le preguntó cómo sabía que la mujer se había obsesionado con su hijo. Renato contestó que lo sabía porque ella se lo dijo. Con el paso de los años, esa historia volvió a salir a la luz, pero esta vez de boca de su hijo.

"Me lo dijo (que se obsesionó) y yo le dije 'mucho cuidado'. El tema es que pasaron los años y en las conversaciones que tenía con mi hijo, cuando nos contábamos de todo, me dice: 'Papá, ¿tú te acuerdas de tal persona?'. Yo le dije 'sí'. Y él me dice: 'Tuvimos algo, me buscó y se dio'", confesó Rossini.