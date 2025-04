Renato Rossini sorprende al revelar que estuvo en cárcel de Estados Unidos: "Los presos me reconocieron"

Renato Rossini, reconocido actor de telenovelas de los años 90, fue el invitado más reciente en 'El Valor de la Verdad'. Tras un tiempo alejado de la televisión, el actor decidió compartir momentos complicados de su vida, incluyendo una sorprendente revelación; su paso por una prisión en Estados Unidos.

Durante su participación en el programa, Renato Rossini respondió sin evasivas a la pregunta: "¿Estuviste en una cárcel en los Estados Unidos?". Confirmó que estuvo preso en Miami y explicó que el incidente ocurrió tras haber bebido y decidir manejar de regreso a casa.

"Como buen peruano, me tomé un trago y me fui manejando a mi casa... estaba manejando hacia la zona sur de Miami y habían cambiado las flechas del tráfico, estaba contra el tráfico", contó.

Una oficial lo detuvo, le colocó las esposas y lo trasladó a la comisaría de Miami Beach. Luego, fue llevado a una prisión estatal, donde permaneció desde el viernes hasta el lunes.

"Al otro día llegó, me ponen mi mameluco y me tomaron las fotos", narró. Rossini confesó que el juez lo liberó después de pedir disculpas, asegurando que nunca antes había sido detenido en Estados Unidos.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la forma en que los reclusos lo reconocieron. Por otro lado, El famoso actor de las telenovelas de los 90 compareció ante el juez para ser liberado y se disculpó, ya que nunca había sido arrestado en EE. UU.

"Todos los presos cubanos me reconocieron. Un moreno me preguntó si era una celebridad y me dijo que me iba a proteger", contó Rossini, quien se convirtió en una "celebridad" dentro de la cárcel gracias a su participación en la telenovela La viuda de blanco. El actor enfatizó que su compañero de habitación, Alan Wong, fue quien pagó su fianza para liberarlo.