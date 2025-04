Dalia Durán ganó S/20 mil en EVDLV: Las 18 preguntas que respondió sobre John Kelvin, Miguel Trauco y más

La cubana Dalia Durán abrió su corazón en "El Valor de la Verdad", donde se animó a contar los momentos más difíciles de su vida. Desde su tormentosa relación con John Kelvin hasta duras vivencias de su infancia, la modelo reveló verdades que impactaron al público.

Dalia Durán y las 18 preguntas que contestó en EVDLV

Dalia Durán se sentó en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y respondió 18 preguntas sinceramente, lo que la hizo ganar 20 mil soles. Prefirió no seguir adelante y evitar responder las dos últimas preguntas, poniendo fin a una noche cargada de emociones. Estas son las 18 preguntas y sus respuestas:

Nivel 1 - Premio: 5 mil soles

Pregunta 1: ¿Te casaste siendo menor de edad?

Respuesta: Sí. (Verdad). Dalia contó que a los 15 años contrajo matrimonio con un hombre que llegó a Cuba. Aclaró que, en su país, esto es posible si los padres lo autorizan.

Pregunta 2: ¿Te encerraba tu expareja durante días?

Respuesta: Sí. (Verdad). La cubana recordó que su ex, un cirujano, la dejó encerrada durante Año Nuevo. Estuvo tres días sin poder salir y comiendo sobras de comida.

"Me he podido quedar dos días, tres días bajo lluvia en el penthouse donde vivíamos y el juergueándose en Punta Hermosa, digamos. En Año Nuevo, no me llevó a una fiesta, yo me quedé fuera de la terraza. Yo creo que me enamoré bastante y aguanté muchas cosas, pero tú no te das cuenta, normalizas la situación", reveló.

Pregunta 3: ¿Estuviste al borde de la muerte por un aborto clandestino?

Respuesta: Sí. (Verdad). Durán relató que, con engaños, la llevaron a un aborto en un lugar clandestino.

"Tendría 23, 22... Me realizaron una ecografía por la avenida Arequipa y de ahí no me acuerdo nada hasta que me llevaron al hotel. Solo sé que aparecí ahí y no entendía nada. Estaba ida. Mientras él se fue a comer con su familia, me empezó a dar fiebre alta y comencé a sangrar hasta el punto de desmayarme. Estaba sola, literalmente muriéndome desangrada", confesó.

Pregunta 4: ¿Te escribió Miguel Trauco cuando se enteró de que John Kelvin te fue infiel?

Respuesta: Sí. (Verdad). Dalia contó que el futbolista le mostró su solidaridad. Incluso, la invitó a Brasil, aunque ella negó que pasara algo más.

"Era mi vecino. No me parece guapo. Lo conocí cuando vino con su pareja y su hijito. Cuando vivíamos ahí, me escribió y no le hice caso. Cuando sale el primer ampay del padre de mis hijos, Trauco me escribe solidarizándose... No es mi tipo", señaló.

Pregunta 5: ¿Tuviste un encuentro sexual con Miguel Trauco?

Respuesta: No. (Verdad). Aclaró que nunca tuvo intimidad con el futbolista Miguel Trauco, pese a que él intentó conquistarla.

Nivel 2 - Premio: 10 mil soles

Pregunta 6: ¿Se enteró tu familia en Cuba de la agresión por redes sociales?

Respuesta: Sí. (Verdad). Sus padres se enteraron por internet. Recalcó entre lágrimas que ellos quisieron venir al Perú, pero no pudieron. Dijo que todos quedaron devastados.

Pregunta 7: ¿Terminaste con John Kelvin por un ampay con una chica trans?

Respuesta: Sí. (Verdad). Durán explicó que el cantante fue captado en un encuentro con una chica trans mientras velaban a su abuela.

Pregunta 8: ¿Te decía John Kelvin que todas las mujeres son desechables?

Respuesta: Sí. (Verdad). Dalia reveló que Kelvin menospreciaba a las mujeres. Manifestó que él le decía que todas eran para el momento y que ellas sabían bien eso.

Pregunta 9: ¿Te pisó la cabeza John Kelvin delante de tu hijo?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que su hijo presenció este acto violento y que este no se olvida de nada.

Pregunta 10: ¿Trataba John Kelvin de cubrir tus moretones con cremas?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reveló que, tras golpearla, él intentaba ocultar los golpes. Y expresó que John se creía su dueño.

Nivel 3 - Premio: 15 mil soles

Pregunta 11: ¿Te dijo John Kelvin que iba por un caldo de gallina y desapareció 2 días?

Respuesta: Sí. (Verdad). Dalia narró que John desapareció en pijamas. Afirmó que el cantante dijo que lo habían secuestrado, pero había estado con una chica.

Pregunta 12: ¿Te correteaba John Kelvin desnudo frente a la niñera?

Respuesta: Sí. (Verdad). La cubana contó que John, en estado de ebriedad, la persiguió desnudo por la casa, y mencionó que la niñera fue testigo de todo.

Pregunta 13: ¿Se escondió John Kelvin en tu cuarto para huir de la policía?

Respuesta: Sí. (Verdad). Relató que Kelvin se encerró en su cuarto para evitar ser capturado. Decía que no abriera la puerta, pero al final él salió por advertencia de la policía.

Pregunta 14: ¿Te insistía John Kelvin para que lo visitaras en prisión?

Respuesta: Sí. (Verdad). Dalia reveló que el cantante le pedía que lo visite en la cárcel, incluso le escribió canciones.

Pregunta 15: ¿Perdiste trabajos por retractarte de tu denuncia por violación?

Respuesta: Sí. (Verdad). Confesó que su cambio de versión le costó oportunidades laborales. Admitió que se arrepiente y fue un error.

Nivel 4 - Premio: 20 mil soles

Pregunta 16: ¿Fuiste abusada sexualmente por John Kelvin?

Respuesta: Sí. (Verdad). Dalia afirmó que el cantante la violentó sexualmente. Ese día solo estaban los dos, aseveró que ambos saben qué ocurrió y resaltó que cuando alguien dice no es no.

Pregunta 17: ¿Perdonaste a John Kelvin?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reconoció que decidió perdonarlo para encontrar paz mental. Aclaró que perdonar no es olvidar.

Pregunta 18: ¿Amas a John Kelvin?

Botón rojo. Una de las invitadas de Dalia Durán impidió que responda al apretar el botón rojo y Beto Ortiz tuvo que recurrir a la pregunta de repuesto que tenía en su bolsillo.

Pregunta de repuesto: ¿Te dolió que John Kelvin dijera que no te ama en TV?

Respuesta: Sí. (Verdad). Confesó que las palabras de John la hirieron profundamente. El cantante dijo que no la amaba en "El Valor de la Verdad", hace años en televisión nacional.

"Era algo que no me esperaba... Cuando uno no siente amor por uno mismo, tampoco puede sentir amor por los demás", reflexionó.

Dalia ganó S/ 20 mil tras decidir no seguir con preguntas más

Tras responder las 18 preguntas, Dalia decidió no continuar con la competencia, aunque le faltaban solo dos preguntas para ganar S/ 25 mil.

"Ya no aguanto más, hasta aquí llego, me retiro", comentó. Además, dejó un mensaje muy sentido para el público: "Hasta el día de hoy, la gente no se da cuenta de la herida tan grande que vuelven a causarme, cada vez que ponen mi foto ahí y me critican y me califican de nuevo cuando estoy tratando de sanarme...", expresó entre lágrimas.

La participación de Dalia Durán en "El Valor de la Verdad" dejó ver las cicatrices que le dejó su pasado. Y sirvió como testimonio para muchas mujeres que atraviesan situaciones similares. Sus respuestas dejaron claro que, a pesar de todo, sigue de pie y busca seguir adelante por ella y por sus hijos.