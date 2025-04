Dalia Durán revela que John Kelvin se escondió en su cuarto para huir de la policía: "Se echó llave"

¡Tremenda confesión! Dalia Durán contó en "El Valor de la Verdad" que John Kelvin se encerró en su habitación para evitar ser detenido por la policía. La modelo cubana recordó con dolor aquel terrible momento de su vida.

Dalia dice que John Kelvin se escondió en su cuarto por la Policía

En el sillón rojo de "El Valor de la Verdad", Dalia Durán no se guardó nada. La modelo cubana fue directa cuando le preguntaron si John Kelvin se había escondido en su cuarto para escapar de la policía. Respondió sin titubear que sí. Ella explicó que después de mandarle a su abogado la foto de su rostro golpeado, las autoridades llegaron a su casa, pero Kelvin no quería salir.

"Tú le envías la foto de tu rostro magullado a tu abogado. Tu abogado hace la denuncia y llega la policía al departamento. ¿Qué pasa en ese momento?", le preguntó Beto Ortiz. Dalia relató: "En ese momento él me decía que no abra, no abra, no abra".

Según ella cuenta, el abogado de Dalia Durán le pidió que abriera para evitar que la policía derribara la puerta. Ella lo hizo. Tras ello, la cubana recordó que John Kelvin se encerró en su cuarto con llave

"Dalia, por favor abre, porque si no van a tumbar la puerta, van a tirar la puerta abajo. Por favor abre. Nosotros sabemos que él está ahí", fue lo menciona que le dijo el abogado. "Él agarra y se echa llave en mi dormitorio, se echa llave en el dormitorio, pero ya sabían que él estaba ahí adentro", contó Dalia.

Al ingresar, la policía y su abogado le preguntaron dónde estaba John Kelvin. Ella respondió que él estaba en la habitación. Los policías le insistieron que saliera, pero él se negaba.

"Le insistían en que salga y no salía hasta que bueno, le dijeron: 'O sales o si no te vamos a sacar a la fuerza'. Hasta que, por fin, él sale", relató la modelo. Dalia también compartió cómo se sentía físicamente después de la agresión: "Definitivamente pues mi cara estaba hecha un camote, era una cosa, una masa que estaba anestesiada. O sea, en ese momento todavía ni el dolor lo sentía".

Dalia menciona que John Kelvin se trató de justificar diciendo que fue una pelea de pareja. El policía no le creyó porque no tenía ningún rasguño. Los detuvieron y los llevaron en una misma camioneta. Luego de eso, Dalia sentía vergüenza y no podía comer por cómo tenía el rostro.

Dalia Durán se llevó S/20.000 y prefirió no seguir respondiendo

Durante su paso por el programa, Dalia respondió 18 preguntas con la verdad y se ganó S/20.000. Sin embargo, decidió no continuar con otras dos preguntas que le habrían permitido ganar S/25.000. Prefirió retirarse, asegurando que ya había contado lo que tenía que contar.

Esta aparición televisiva marcó un nuevo capítulo en la vida pública de Dalia Durán. Su testimonio narró episodios de violencia de género, que impactaron a nivel nacional.

Con valentía, Dalia Durán abrió su corazón y contó su verdad en televisión nacional. Su historia no solo ha conmovido al público, sino que también refuerza la importancia de denunciar y no callar frente a la violencia. Su paso por "El Valor de la Verdad" fue más que una confesión: fue un mensaje de fortaleza para todas las mujeres que atraviesan situaciones similares.