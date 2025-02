¿Xiomy Kanashiro confirma que visitó la casa de Jefferson Farfán?: "Fui a recoger unas cosas"

Las cámaras de "Magaly TV La Firme" habían captado a Xiomy Kanashiro subiendo a la camioneta de un familiar de Jefferson Farfán en la zona residencial del exfutbolista. De inmediato comenzaron los rumores sobre una posible reconciliación y que Xiomy se había encontrado con Farfán. Por ello, la comunicadora y cantante decidió pronunciarse en una conferencia de prensa y dejó en claro qué relación tienen.

En un reciente evento, Xiomy Kanashiro fue consultada sobre su acercamiento con el exfutbolista, y sin rodeos, explicó lo que realmente pasó ese día.

"Si se me ha visto en la camioneta, fue porque fui a recoger unas cosas", afirmó. Además, quiso dejar en claro que no hay una amistad cercana con Jefferson Farfán, pero sí existe respeto entre ambos. "Hemos quedado como amigos, no súper amigos como leí por ahí. Todo bien. Cuando una persona es importante para ti, se le desea lo mejor", agregó.