Xiomy Kanashiro reafirma que no se metió en la relación de Farfán con Delany López: "Lo conocí soltero"

La bailarina Xiomy Kanashiro estuvo realizando una conferencia de prensa en el programa que estará conduciendo sobre música junto a unas compañeras. Aunque, terminó revelando más detalles sobre su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán.

Durante esta conversación, Xiomy Kanashiro llamó más la atención por el fin de su romance con Jefferson Farfán. Así que ante las preguntas de la prensa, quiso aclarar muchos rumores sobre su relación sentimental y aclara que cuando la captaron ingresando a la casa del exfutbolista hace un par de días, solo fue porque necesitaba recoger algunas cosas que dejó.

"Es un tema privado de los dos, he leído por ahí que él no quería oficializar. En algún momento se sabrá quien es la persona que no quiso desde un principio, de él no quiere hablar mucho porque es mi vida privada, Si se me ha visto en la camioneta es porque fui a recoger una cosas. Él y yo hemos quedado como amigos, no súper amigos como vi por ahí. Todo bien, siempre cuando una persona es importante para ti, siempre le vas a desear lo mejor", expresó.