Xiomy Kanashiro revela por qué terminó su relación con Jefferson Farfán: "Somos amigos"

Desde que la bailarina Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán anunciaron el fin de su relación amorosa, se ha especulado sobre las razones de su rompimiento. Ante ello, la joven finalmente decidió hablar contando lo que sucedió realmente.

En el programa de 'Amor y Fuego', Xiomy Kanashiro fue entrevistada a su llegada a Lima en el aeropuerto Jorge Chávez. La joven primero habló sobre su proyecto como conductora de un programa de TV, donde afirma que es algo que venía trabajando antes de ingresar a la música.

Luego, fue consultada para conocer cuáles fueron las razones del fin de su relación con Jefferson Farfán. Ante ello, la bailarina afirma que fue por un tema privado entre ellos y que incluso, han quedado como amigos.

Antes de que el empresario anunciara el fin de su relación amorosa con la bailarina, Delany López salió a declarar sobre su antigua relación con Farfán. Como se conoce, esta joven fue la última pareja que estuvo con la 'Foquita', para luego Farfán aparecer de un momento a otro con Xiomy Kanashiro.

En sus declaraciones, López dio a entender que Xiomy se habría metido en la relación que tuvo con Jefferson Farfán e incluso, reveló que algún hablaría. Solo dos días después de aquellas respuestas, se anunció el fin del romance entre Kanashiro y el exfutbolista.

Al ser consultada sobre aquellas declaraciones de Delany López, Xiomy expresó: "No la conozco, no opino, nada que ver, no opino por terceras personas".