¡Contando los días! Said Palao disfruta sus últimos días de soltero en una espectacular fiesta en un yate

Said Palao decidió tomarse un respiro antes de su boda con Alejandra Baigorria y pasó un fin de semana en un yate con sus amigos más cercanos. El integrante de Esto es Guerra estuvo acompañado de Rafael Cardozo y Hugo García, disfrutando del sol y el mar en una jornada de diversión.

Said Palao disfruta en altamar y Alejandra prepara su boda

Las imágenes de su salida en yate se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde se vio al grupo relajado y sonriente. Said aprovechó el momento para desconectarse de los preparativos de la boda, la cual se ha convertido en uno de los eventos más esperados en el mundo del espectáculo peruano.

Mientras Said compartía con sus amigos, Alejandra Baigorria continuaba ultimando detalles para su gran día. La empresaria contó que su boda será un evento de ensueño, con un pastel de tres metros de altura y un vestido espectacular, cuya cola medirá 15 metros, asegurando que la ceremonia sea inolvidable.

Por su parte, Said también se encuentra afinando su look para la ocasión. Aunque no ha revelado muchos detalles sobre su traje, aseguró que está trabajando con un sastre para lucir elegante y acorde a la magnitud del evento, que reunirá a familiares, amigos y diversas figuras del espectáculo.

"Yo no puedo ver mucho de los preparativos porque pierde la magia, pero imagino que dentro del momento imagino que ha sido increíble. Yo no he podido ver mucho porque prefiero la sorpresa de verla vestida de novia (¿Ya preparaste el terno?) Sí, estoy en eso, un sastre bien bacán, lo estoy viendo", dijo Said a América Espectáculos.

La cuenta regresiva para la boda de Said y Alejandra ya comenzó, y cada detalle genera gran expectativa entre sus seguidores. La pareja está viviendo con emoción los días previos a su matrimonio, el cual promete ser una celebración llena de glamour, amor y momentos inolvidables para todos los asistentes.

Empresa niega filtración de boda de Alejandra

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao ha estado en el centro de la controversia luego de que se filtrara la exclusiva lista de regalos que la pareja habría solicitado a sus invitados. La difusión de esta información generó críticas en redes sociales y especulaciones sobre quién pudo haber revelado estos detalles.

Ante la polémica, la empresa Sin Envolturas, encargada de la plataforma donde se publicó la lista, salió a desmentir su participación en la filtración. A través de un video en TikTok, explicaron que su sistema permite a los usuarios configurar la privacidad de su información.

"Cuando una persona quiere hacer su lista de regalos con nosotros, puede crear una web para su evento y personalizarlo. La web se mantiene oculta mientras se edita y una vez que esté lista, el usuario decide si la publica", indicaron.

Es así que, la boda de Said Palao y Alejandra Baigorria está cada vez más cerca y promete ser un evento inolvidable. Con detalles impresionantes y una gran expectativa, la pareja se prepara para dar el "sí, acepto" en una ceremonia llena de amor y glamour.