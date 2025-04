Dalia Durán reveló el motivo de por qué terminó con John Kelvin: ¿Qué sucedió?

Dalia Durán se presentó este domingo 13 de abril en el programa "El Valor de la Verdad", donde hizo una impactante confesión acerca de su relación con el cantante John Kelvin. Durante la séptima pregunta del polígrafo, se le consultó si su ruptura se debió a un ampay con una chica trans.

La respuesta de Dalia fue afirmativa, y el detector de mentiras determinó que estaba diciendo la verdad. Sin embargo, ese no fue el motivo en específico del fin de la relación, sino en qué momento lo hizo.

Dalia explicó que lo que realmente la llevó a cortar con John Kelvin no fue solo el ampay, sino el momento en el que ocurrió. Según relató, mientras la familia del cantante estaba de duelo por la muerte de una de sus abuelas, él se encontraba organizando un encuentro íntimo con otra persona.

La cubana confesó que, hasta ese punto, había perdonado muchas cosas por la dependencia emocional que sentía hacia el cantante. Sin embargo, ese episodio superó todos los límites.

"Yo dije: 'Él definitivamente no está bien'. ¿Quién hace esa salvajada cuando velan a alguien que has querido tanto? Ese fue el detonante para que yo diga: 'Hasta aquí nomás'. Yo hasta ahí perdonaba todo. Me creí la idea de la familia perfecta. Me dolió mucho. Yo sufría mucho. Pasaba en vela", expresó conmovida.