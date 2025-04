Dalia Durán reveló que Miguel Trauco le escribió tras 'ampay' de Jhon Kelvin: "Él quería que viaje a Brasil"

Dalia Durán reapareció en televisión este domingo 13 de abril como invitada de "El Valor de la Verdad". Durante su participación, la modelo cubana compartió detalles inéditos sobre los difíciles momentos que vivió en su vida personal. Sin embargo, una de las revelaciones que más llamó la atención fue que varios futbolistas peruanos, incluido Miguel Trauco, le habrían escrito mensajes en redes sociales.

Miguel Trauco habría escrito a Dalia tras escándalo con John Kelvin

Durante la conversación con Beto Ortiz, Dalia reveló que el futbolista Miguel Trauco fue uno de los que se contactó con ella tras el escándalo de John Kelvin. Según contó, ambos fueron vecinos durante un tiempo y mantuvieron una amistad.

"Lo conocí cuando vino con su pareja a vivir y su hijo. Un día, de la nada, me escribió pero yo no le hice caso. Es cuando sale el primer ampay en provincia del padre de mis hijos y Trauco me escribe a mi Instagram para solidarizarse", relató.

Aunque al principio no hubo una conversación con segundas intenciones, Durán aseguró que eso cambió con el tiempo, especialmente cuando el jugador enfrentó problemas con su pareja.

"No había una conversación de gileo hasta que se peleó con su pareja. Ella se vino para acá porque se separaron. Incluso cuando lo estaban tatuando, él me hizo una videollamada y quería que yo viaje para Brasil", agregó.

La cubana también señaló que Trauco le ofreció regalos y la citó en un hotel cercano al Aeropuerto Jorge Chávez. No obstante, aclaró que nunca acudió al encuentro y negó cualquier vínculo íntimo con el futbolista.

Otros futbolistas también le escribieron

Durante su participación en el programa, Dalia Durán también contó que no fue solo Miguel Trauco quien se comunicó con ella. Según reveló, más jugadores le escribieron por redes sociales, incluyendo a uno con esposa, al que tuvo que frenar.

"Tengo una lista enorme... A uno tuve que ponerle el parche. Le dije que si me seguía escribiendo, le iba a informar a su esposa. Era insistente, y cuando ingreso a sus redes, me doy cuenta que esta persona tenía esposa, jugaba en el extranjero y me invitaba para que viaje", contó.

Además, mencionó que Diego Chávarri, ex chico reality y futbolista, también se acercó con intenciones más sutiles, ofreciéndose como su entrenador personal. La cubana aclaró que no accedió a ninguna de estas propuestas y que nunca hubo encuentros íntimos con ninguno de ellos.

Dalia Durán volvió al foco mediático no solo por las confesiones sobre su expareja John Kelvin, sino también por revelar que varios futbolistas intentaron acercarse a ella. Aunque aseguró que no tuvo ningún tipo de relación con ellos, sus declaraciones no pasaron desapercibidas y se viralizaron