Actores protestan frente al Congreso por reformas a la Ley del Artista: "¡El arte no es un hobby!"

La mañana del lunes 2 de junio, las calles del centro de Lima fueron escenario de una contundente movilización liderada por actores, músicos y representantes del mundo cultural. Con carteles y arengas como "Sin cultura no hay país" y "El arte también es trabajo", el gremio artístico protestó contra las reformas propuestas a la Ley del Artista, las cuales consideran perjudiciales para sus derechos laborales.

Desde tempranas horas, decenas de artistas se reunieron frente al Congreso de la República para expresar su rechazo al dictamen que pretende modificar la Ley N.º 28131. En medio de arengas y pancartas, rostros conocidos como Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Sergio Galliani, Pold Gastello, Pietro Sibille y Gisela Ponce de León lideraron la movilización. La convocatoria fue respaldada por sindicatos y asociaciones del rubro cultural.

"No somos hobby, somos profesionales", se leía en uno de los carteles que sostenía Mónica Sánchez. Durante la protesta, la actriz pidió al Congreso respetar los derechos conquistados tras años de lucha. Tatiana Astengo estuvo presente en la marcha con carteles como: "Sin cultura no hay país" , "El arte no es un hobby" y "El arte también es trabajo"