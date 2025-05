Mónica Sánchez envía tierno mensaje a su ex Christian Thorsen por su nueva relación: "Te abrazo con el alma"

Los actores Mónica Sánchez y Christian Thorsen se han ganado el cariño del público con sus personajes en la serie 'Al fondo hay sitio'. Hace varios años, el amor en la ficción pasó a la vida real, pero no duró. Ahora, la actriz le dedicó un hermoso mensaje en redes felicitándolo de su nueva relación amorosa.

A través de sus redes sociales, Christian Thorsen ha revelado que se siente más feliz que nunca enamorado de su pareja Alejandra Castillo. Es así como el actor no dudó en dedicar unas bellas palabras a su pareja en Instagram, donde recuerda los difíciles momento que pasó al luchar contra el cáncer de próstata desde hace tres años.

"Hace 3 años, para estas fechas, me dijeron que me iba a morir. Nadie me dijo que era de amor!", expresó el actor en sus redes sociales. Ante ello, su pareja le respondió: "Mi poeta hermoso, te amo".