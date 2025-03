Magdyel Ugaz y el emotivo mensaje sobre su enfermedad: "Aunque me asustas, no eres mi enemiga"

La actriz Magdyel Ugaz, recordada por su papel en "Al fondo hay sitio", sorprendió a sus seguidores al abrir su corazón y compartir su difícil lucha contra la endometriosis, una enfermedad ginecológica crónica que afecta a miles de mujeres en el mundo.

A través de sus redes sociales, la artista publicó un mensaje reflexivo donde habló del dolor que enfrenta y cómo ha aprendido a sobrellevar esta condición que, según sus palabras, también representa un desafío económico.

En el marco del Día Mundial de la Endometriosis, Magdyel Ugaz, recordada por su papel en "Al fondo hay sitio", decidió dar a conocer su testimonio para generar conciencia sobre esta enfermedad, que muchas veces es mal diagnosticada.

"Hoy te escribo desde lo más profundo de mi corazón. Quiero contarte que, aunque en muchas ocasiones me asustas, he aprendido a reconocer que no eres mi enemiga", escribió la actriz, demostrando su fortaleza ante esta condición.