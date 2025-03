Gian Marco revela lo difícil que fue recuperarse de su enfermedad: "Fue frustrante, no me he muerto"

El cantautor peruano Gian Marco Zignago anunció su regreso a los escenarios con el espectáculo Mi vida en sol mayor, que se presentará en La Cúpula de las Artes desde el 24 de abril. Este show marcará su retorno tras un difícil proceso de recuperación debido a una lesión en la columna que afectó su movilidad.

Gian Marco se recupera de su lesión

El intérprete de Se me olvidó compartió detalles sobre la experiencia que vivió. "Fue frustrante perder la movilidad de mi pierna izquierda. Tuve dos infiltraciones, el proceso fue largo, pero la frustración más grande fue dejar de trabajar", reveló. Su tratamiento requirió paciencia y dedicación para poder recuperar su bienestar físico.

Gian Marco también se refirió a las especulaciones sobre su estado de salud. Aseguró que está estable y con ánimos de seguir adelante. "Estoy bien, tranquilo. Sé que se ha especulado bastante, pero no se preocupen, no me he muerto ni me voy a morir. Todavía me falta mucho por vivir y por trabajar", afirmó.

El espectáculo Mi vida en sol mayor busca ser un espacio íntimo y reflexivo donde el artista compartirá su historia y evolución. "Este show ofrece una nueva mirada sobre mí, sobre lo que soy, lo que he sido y lo que seguiré siendo", explicó el cantante sobre la propuesta.

Su regreso ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes estuvieron pendientes de su recuperación. Ahora, podrán disfrutar nuevamente de su música en vivo. Gian Marco promete una experiencia única donde reflejará sus aprendizajes y el crecimiento personal que ha experimentado a lo largo de su carrera.

¿Cuándo regresa a los escenarios?

Gian Marco anunció que su regreso a los escenarios ya tiene una fecha, debido a que su salud ha mejorado luego de que en octubre de 2024 presentara una lesión en la columna que lo obligó a cancelar su gira musical, dejando tristes a sus fanáticos que ya habían adquirido las entradas.

El famoso cantante peruano utilizó su cuenta oficial de TikTok para enviar un comunicado a todos sus seguidores que estaban esperando su gran regreso a la escena musical.

"Familia de mi corazón, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo. Como todos saben, en octubre del año pasado estábamos haciendo 'Mi vida en sol mayor', pero debido a mi problema de salud tuve que posponer la temporada", dijo en un inicio, recordando el grave problema de salud que lo aquejó.

El regreso de Gian Marco representa un nuevo comienzo tras superar los desafíos de salud. Con Mi vida en sol mayor, el cantautor busca reconectar con su público y compartir su evolución artística en un espectáculo lleno de emoción, reflexión y su inconfundible talento musical.