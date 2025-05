Greyssi Ortega se casará por religioso y civil con Randol Pastor: "Se viene la súper party"

Greissy Ortega es una joven de la farándula que se hizo conocida hace muchos años por ser la hermana de Milena Zárate. Ahora, se encuentra comprometida con Randol Pastor y reveló algunos detalles de lo que sería su boda.

En una entrevista con 'Café con la Chevez', Greissy Ortega reveló que se encuentra tranquila y feliz actualmente con su prometido Randol Pastor. Como ya se dio a conocer hace unos meses, la joven se encuentra en la dulce espera y se comprometieron hace poco. Ahora, contó cuándo se estaría realizando su matrimonio.

"¿Y ya tienen fecha o todavía?" , le preguntó la entrevistadora y Ortega respondió: "No, queríamos que sea antes que nazca el bebé, pero no sé, de repente se puede adelantar estamos en eso, porque a veces se puede adelantar. Entonces, estamos como en juego, pero sí queríamos que fuera antes y si no pues, después (¿Civil nada más?) No. Yo quiero iglesia. Se viene la súper party".

Durante la entrevista, también reveló que actualmente viene viviendo un amor bonito, sano y que quiere. Además, afirma que para ella no existe la 'media naranja', sino el complemento perfecto y que Randol Pastor lo sería. Incluso, Greissy Ortega cuenta que conoce a su prometido hace varios años y fue la persona quien lo apoyó cuando estaba en Estados Unidos.

Incluso afirma, que no pensó en enamorarse: "Yo se lo dije desde un principio, yo no creo en los hombres, por si acaso, yo no me quiero enamorar, por si acaso. Pero no sé, tuvo su táctica y ese corazón que estaba de piedra, lo empezó a ablandar y caí en sus redes".