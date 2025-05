Onelia Molina recibe el apoyo de su papá tras ruptura con Mario Irivarren: "Gracias por siempre estar"

La modelo Onelia Molina volvió a ser centro de atención luego de confirmar públicamente el fin de su relación con Mario Irivarren, tras la controversia generada por una conversación entre el chico reality y Alejandra Baigorria sobre Vania Bludau. En medio de este momento personal complicado, la arequipeña protagonizó un emotivo reencuentro con su padre.

A través de su cuenta de Instagram, Onelia compartió un video que conmovió a sus seguidores. En la grabación, se le ve bajando rápidamente unas escaleras para abrazar a su padre, quien había llegado desde Arequipa.

El apoyo de su familia no ha faltado en medio de esta polémica. Leonardo Molina, su hermano, fue uno de los primeros en dedicarle un mensaje público tras el escándalo que se desató en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

En conversación con el programa "Más Espectáculos", Onelia Molina enfrentó los comentarios sobre su salida a una discoteca en Miraflores junto a Erito Molina, exintegrante de "Combate". Según detalló, el distanciamiento con Mario Irivarren ya estaba definido desde días antes.

"La última vez que yo he visto a Mario porque hemos quedado fue el día miércoles que salió de mi casa y no lo he vuelto a ver", reveló. Además, señaló que su intención era despejar la mente: "La verdad que intenté todo el fin de semana desconectar, pensar las cosas bien y estoy feliz. La gente siempre me ha mostrado su apoyo desde que entré aquí".