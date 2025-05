¿Por qué se hizo conocida Onelia Molina? Chica reality asegura: "No por ser pareja de alguien"

La chica reality Onelia Molina no se quedó callada y dejó bien claro que su fama no se debe a sus exparejas. La también odontóloga aseguró que su trabajo en televisión es gracias a su esfuerzo, no por sus relaciones pasadas. Sin embargo, el programa "Magaly TV La Firme" le recuerda cómo se hizo conocida.

Onelia asegura que llegó a "Esto es Guerra" por mérito propio

En una reciente entrevista con "América Espectáculos", Onelia Molina fue directa cuando se le preguntó por su popularidad. Aunque muchos la recuerdan por haber estado con Diego Chávarri y Mario Irivarren, ella aclaró que su lugar en la televisión se lo ganó sola.

"No creo que ellos definan lo que yo soy porque vengo trabajando constantemente. Yo he venido de un casting a nivel nacional. A mí nadie me regaló el título. Yo no entré por ser pareja de alguien", dijo firme Onelia.

Además, aseguró que su permanencia en "Esto es Guerra" se debe a su esfuerzo y no el haber sido pareja de alguien.

"Yo he luchado día tras día para mantenerme en el programa y actualmente para mantenerme vigente. Yo creo que es mérito mío, no de alguien o por ser pareja de alguien. Yo soy Onelia Molina, no la pareja de nadie", agregó.

El pasado amoroso de Onelia Molina y los titulares en la prensa

Onelia se hizo más conocida cuando fue pareja del exfutbolista Diego Chávarri. En esa época, los medios la empezaron a seguir por su físico, su actitud y su participación en el programa. Incluso declaró para "Amor y Fuego" que conocía a Diego desde los 16 años y que, aunque él era celoso, lo había aprendido a manejar.

"Yo creo que con el tiempo nos hemos conocido más y él sabe la calidad de persona con la que está", dijo en aquel entonces.

Sin embargo, luego llegó su ingreso a EEG y todo cambió. Participó en un casting nacional y desde entonces se mantuvo en el programa con constancia y disciplina. Luego fue vinculada con Facundo González en el mismo programa.

Después vino su romance con Mario Irivarren, con quien fue una de las parejas más populares del reality. Pero tras su escandalosa ruptura, Onelia volvió a estar en boca de todos. Y aunque muchos piensan que su relación con Mario fue clave para su fama, ella no lo ve así.

Onelia Molina ha dejado claro que, aunque los romances la rodean, su nombre en el mundo del espectáculo es gracias a su esfuerzo, sus estudios y su trabajo. Además de modelo y chica reality, es odontóloga titulada y sigue firme en su carrera en la televisión.