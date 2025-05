Onelia Molina revela cómo tomará su soltería tras terminar con Mario Irivarren: "Le digo SÍ a todo"

A través de sus redes sociales, Onelia Molina reafirmó que su relación con Mario Irivarren terminó oficialmente. Es así como la joven habló sobre la soltería que ahora disfrutaría para salir con sus amigas y más.

La joven Onelia Molina estuvo respondiendo algunas preguntas del programa 'Mande Quien Mande'. Es así como fue consultada por el reportero sobre cómo disfrutaría su soltería actualmente tras ya no mantener una relación amorosa con Mario Irivarren. Aunque en un principio dijo que aceptaría todo, lo dijo entre broma y revela que se tomaría un tiempo para ella.

"Yo de soltera soy 'sí a todo', no mentira jajaja. Puedo viajar más, puedo salir con amigas más, pero voy a seguir siendo la misma Onelia. Amo mi tranquilidad, mi espacio, mi paz y me voy a tomar un tiempo para mí" , expresó ante las cámaras de TV.

Así mismo, en una entrevista con otro programa del medio de televisión, Onelia Molina comenta cómo viene afrontando la separación. Además, revela que se ha aferrado a su trabajo, ya que siempre se ha apoyado durante muchos años en su carrera profesional.

Después, la joven odontóloga afirmó que aún le seguirán viéndola con Mario Irivarren en el programa de 'Esto es Guerra'. Además, aclaró que aún puedan en un futuro tener una amistad cordial, descarta por completo retomar su relación amorosa con el chico reality.

"Me van a ver con él en el programa (EEG), de repente afuera, de repente trabajando o con amigos porque tenemos el mismo círculo. Entonces no van a ver juntos y no descarto ninguna posibilidad de que me vean con él. (retomar una relación con él) lo descarto", señaló finalmente.