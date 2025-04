Patricio Parodi sigue en juegos durante transmisión en vivo: "Es solo un beso, ¿Qué tiene de malo?"

Patricio Parodi, vuelve a llamar la atención tras protagonizar una controversial transmisión en vivo a través de la plataforma Kick. En compañía de sus amigos Piero Arenas y Rafael Cardozo, el exchico reality realizó transmisión desde una discoteca en Miraflores, donde participaron en un juego que consistía en robar besos a las asistentes.

Durante la reciente edición del programa "América Hoy", se difundieron imágenes inéditas del polémico stream. En los videos, se observa a Parodi recibiendo un beso en la mejilla de una joven y luego pidiéndole otro.

Horas más tarde, durante otro stream realizado junto a Fabio Agostini, Parodi fue consultado sobre su situación sentimental. Ante la pregunta de si estaba enamorado, respondió entre risas:

En declaraciones para el programa 'Amor y Fuego', Parodi explicó por qué su actitud en Kick es distinta a la que se conocía en televisión. Aseguró que siempre ha sido el mismo, pero que el público ahora ve una faceta más relajada y auténtica.

"La gente que me conoce sabe cómo soy y a otras personas que no me conocen, no me han visto, les puede sorprender, pero muchas personas saben cómo soy y se vacilan", expresó.