Patricio Parodi compra lujoso reloj para streamer Milenka Nolasco en plena salida: "Yo lo pago"

¡Qué sorpresa! Patricio Parodi impactó a todos durante una transmisión en vivo por la plataforma Kick, al regalarle un lujoso reloj de Swarovski a la streamer Milenka Nolasco. Ella, emocionada, lo abrazó y le agradeció por el generoso detalle.

Patricio sorprendió a Milenka en plena transmisión

Durante una salida de compras que compartieron en vivo para sus seguidores, Patricio Parodi tuvo un gesto que dejó a todos comentando. El ex chico reality decidió sorprender a Milenka con un reloj de la reconocida marca Swarovski, valorizado en nada menos que 2,169 soles. La reacción de la streamer fue de total emoción, no dudó en abrazarlo y agradecerle públicamente por este regalo inesperado.

Mientras recorrían la tienda, Milenka se mostró interesada en un reloj, pero al ver el precio, preguntó con cierta duda si sería un canje con la tienda. Sin pensarlo dos veces, Patricio soltó: "Yo lo pago, tranquila". La reacción de Milenka fue inmediata. Agradecida, le respondió con cariño: "Gracias".

Luego la streamer lo abrazó con emoción, mientras el ex chico reality restó importancia al precio del regalo. La generosidad de Patricio no solo sorprendió a la influencer, sino también a todos los seguidores que estaban conectados viendo el momento en vivo.

Incluso, cuando Milenka pensó en escoger un modelo más económico, Patricio la animó a elegir sin pensar en el precio.

"Cuando compres algo no lo veas por el precio, sino por lo que te guste", comentó, causando asombro en los vendedores de la tienda. Una de las asesoras no dudó en bromear y dijo: "Es un gran asesor, yo no digo nada".

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Los seguidores llenaron la transmisión de mensajes felicitando la actitud desprendida de Parodi. Además, este generoso regalo ha levantado aún más las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ambos influencers.

Cabe recordar que Patricio Parodi y Milenka Nolasco ya habían llamado la atención del público por su cercanía en anteriores transmisiones. Aunque no han confirmado un romance, muchos fans están convencidos de que la química entre ellos es innegable.

Parodi bromea sobre beso con jovencitas

Pero eso no fue todo. En medio de las preguntas que rondan por redes, Patricio también se refirió al polémico streaming donde se besó con varias jóvenes, causando comentarios de todo tipo.

El ex chico reality se defendió con humor y soltó: "Cosas que no debieron pasar. Pero ya regulamos eso. O sea no fue funa, pero me empezó a caer hate. Yo no hice gran cosa. Un beso entre dos solteras, no hay funa". Incluso, de manera sarcástica, bromeó: "Lo que tú viste en el 2 pa 2, fue inteligencia artificial, fueron videos editados alterados por la IA".

Cabe recordar que Milenka también le reclamó en tono de broma por estas escenas, diciéndole que le había sido "infiel".

Sin duda, Patricio Parodi se robó el show con este detalle hacia Milenka Nolasco, dejando claro que no escatima cuando se trata de consentir a alguien especial. El regalo no solo sorprendió a la influencer, sino también a todos los seguidores que vieron el momento en vivo. ¿Será que este gesto confirma algo más entre ellos? Por ahora, las redes siguen ardiendo de comentarios y los rumores no paran.