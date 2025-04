"Nos han dejado afuera": Patricio Parodi y tiktoker pasan incómodo momento en tienda de Louis Vuitton

Patricio Parodi y la influencer Milenka vivieron una incómoda situación al intentar ingresar a la tienda Louis Vuitton en el Jockey Plaza. Mientras realizaban una transmisión en vivo, el personal de seguridad les informó que debían esperar entre 15 y 20 minutos para ser atendidos debido a la asignación de vendedores personalizados a cada cliente.

Patricio y Milenka van a Louis Vuitton

En todo momento, el equipo de seguridad fue claro con las normas de la tienda, indicando que no se podía grabar dentro del establecimiento. Milenka, intentando encontrar una solución, preguntó si podrían hacer una excepción por ser "artistas", pero el personal de seguridad se mantuvo firme y reiteró que la política era inquebrantable.

A pesar de la incomodidad, Patricio y Milenka comprendieron la situación y decidieron esperar afuera de la tienda mientras continuaban con su transmisión. Ambos destacaron que la atención fue cordial y que la política no se debía a un trato preferencial, sino a la organización interna de la tienda.

"Esto de hacer esperar es lo mismo que ocurre en todos los países. Aquí no hay mucho tránsito de gente, pero en otros países sí", dijo Patricio a modo de defensa.

Patricio, en defensa de la situación, aclaró que esperar no era algo exclusivo de esa tienda, pues es una práctica común en muchos países. Mencionó que, aunque en Perú el flujo de clientes es menor, en otros países el proceso de asignar un vendedor personalizado sí es más estricto.

El ex chico reality también comentó que la espera fue lógica, ya que los clientes que ya tenían citas previas no fueron afectados, asegurando que no hubo trato preferencial. A pesar de la espera, tanto Patricio como Milenka mostraron comprensión y mantuvieron una actitud tranquila y respetuosa durante todo el proceso.

¿Por qué LV es una marca de lujo?

Louis Vuitton es sinónimo de lujo debido a su combinación única de calidad, exclusividad y diseño innovador. Fundada en 1854, la marca francesa ha mantenido un alto estándar de producción, con cada artículo elaborado con materiales de la más alta gama y utilizando técnicas artesanales que requieren habilidades especializadas.

La firma se distingue por sus productos atemporales, como sus icónicos bolsos, maletas y accesorios, que han sido deseados por celebridades, influencers y coleccionistas de todo el mundo. Su exclusividad también se refleja en la experiencia de compra, que está diseñada para ofrecer un servicio personalizado y único.

La reciente situación de Patricio Parodi y Milenka en la tienda Louis Vuitton de Jockey Plaza muestra cómo las políticas de la marca mantienen esa exclusividad, al hacer cumplir estrictamente sus normas de atención y personalización.