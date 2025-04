Magaly destruye a Patricio Parodi por sus streams en Kick: "Está dando lástima, yo tengo más barrio"

Magaly Medina no tuvo reparos en criticar duramente a Patricio Parodi por su incursión como streamer en la plataforma Kick. Con su característico estilo ácido, la conductora de espectáculos cuestionó la falta de autenticidad del ex chico reality y se burló de sus intentos por conectar con el público juvenil.

Magaly Medina lapida a Patricio Parodi por streams en Kick

Magaly Medina no se guardó nada y le lanzó tremenda crítica a Patricio Parodi, luego de verlo intentando hacerse un espacio como streamer en la plataforma Kick. La conductora de espectáculos no solo cuestionó esta nueva faceta del ex chico reality, sino que se burló abiertamente de sus esfuerzos por conseguir seguidores.

"La situación actual del Pato Parodi debería de poner a pensar a muchos chicos reality y chicas reality. ¡Qué terrible es que no tengas ni oficio ni beneficio! Que solo en tu vida hayas armado vasitos y trepado cuerdas. Y luego cuando se te acaba ese periodo de tu vida, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces?", arrancó diciendo Magaly, fiel a su estilo picante.

Pero eso no fue todo. Magaly aseguró que el popular 'Pato' está intentando ganar adeptos en zonas periféricas, lejos de la comodidad de su lujosa vida en Casuarinas.

"El Pato está dando lástima en esta plataforma Kick, mostrándose como un ser patán y grosero. Trata de salirse de la comodidad, de su preciosa casa en Casuarinas, yéndose al lado norte o al lado sur de la ciudad, en busca de tener adeptos y por lo menos poder competir con los malcriados de Diealis o de Neutro, que hace rato se ganaron un lugar en el streaming", disparó la 'Urraca'.

La periodista no dudó en comparar a Parodi con los políticos que, en plena campaña, intentan conectar con el pueblo para sumar votos.

"El Pato baja de su cerro bonito, Casuarinas, y se va hacia el otro cerro, intentando parecer simpático, como cuando los políticos salen de sus casas preciosas y quieren ganarse al público popular. Se comen su sandwichito, su huevito ahí en el ambulante, su choclito con queso", comentó irónica, dejando claro que, para ella, Patricio no logra disimular que no es de barrio.

Magaly no se guarda nada sobre Parodi

Además, en el programa de Magaly se criticó que Parodi se esfuerza demasiado para parecer un chico de barrio, pero no le sale natural. Según la nota, Patricio estaría desesperado por encontrar un rumbo, y esta incursión en Kick sería una clara muestra de ello.

"No te sale el papel del Brian. Se nota que te tienes que esforzar porque sabes que detrás de esto hay monedas", soltó sin piedad el reportero de Magaly Medina, quien le hizo la nota a Patricio Parodi en Kick. "Con 31 años y con la desesperación de estar en nada, trata de ser alguien que no es, a ver si la chunta cambiando el cerro de Casuarinas por otro cerro", agregó el periodista.

Finalmente, la conductora remató diciendo que, aunque el ex 'guerrero' intenta conquistar al público juvenil, este ya está enganchado con streamers más espontáneos.

"Ellos son chicos, claro, espontáneos, tienen un estilo lisuriento, callejero, bastante patanezco, insultante. Pero parece que la vulgaridad entre estos streamers es algo que prima... De barrio no tiene absolutamente nada... Yo tengo más barrio que Pato Parodi", sentenció.

Así cerró Magaly Medina sus ácidas opiniones sobre Patricio Parodi y sus streams en Kick, dejándolo una vez más en el ojo de la tormenta mediática.