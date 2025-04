Magaly contra Jefferson Farfán porque habría salido con Darinka, Xiomy y Delany a la vez: "Ninguna era oficial"

Según expresó Darinka Ramírez en su denuncia contra Jefferson Farfán, el documento señalaba que tenía una cercanía íntima con el padre de su hija, pero que no eran pareja. Es así que cuando dio las fechas, Magaly quedó sorprendida al suponer que habría salido a la vez con Delany López y Xiomy Kanashiro.

En el programa de Magaly Medina, la conductora lee el documento que Darinka Ramírez dio en el peritaje psicológico en el programa Aurora del Ministerio de la Mujer. Es así donde afirma que tuvo momentos íntimos con el exfutbolista Jefferson Farfán desde 2020 hasta diciembre de 2024.

"Han dejado mal paradas a las salientes de Farfán. Me parece que es de las pocas personas que ha salido con alguien y reconoce que solo fue la saliente, tenían vinculo intimo, pero no tenían una relación. Eso es para que aprendan algunas que si un tipo sale con ellas dos fines de semana y dicen 'teníamos una relación'. ella no, honesta, franca, no lo niega", opinó la 'urraca'.