Romina Gachoy sobre su nueva faceta como cantante: "Me estoy preparando"

La modelo Romina Gachoy sorprendió al público al anunciar que busca abrirse camino en el mundo de la música como cantante de cumbia. La ahora artista y actual pareja de Jean Paul Santamaría fue entrevistada en el programa 'Todo se Filtra', donde se ofrecieron más detalles sobre esta nueva etapa en su carrera.

Durante una reciente entrevista en el espacio conducido por Kurt Villavicencio, la modelo uruguaya aclaró algunos aspectos de su faceta como cantante. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su respuesta ante las críticas que ha recibido y si ya se considera oficialmente una artista musical.

"Sigo con todo, pero creo que está bueno generar nuevos ingresos. Ahora no es que me lance como cantante, en realidad me estoy preparando, estoy aprendiendo... Me encanta la música, aparte que mi papá es cantante", declaró la modelo.