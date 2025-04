Patricio Parodi sobre las críticas a sus streaming en Kick: "Quizás se escapó de las manos"

Patricio Parodi, exintegrante del reality 'Esto es Guerra', ha sido blanco de críticas por su comportamiento en las transmisiones en vivo que realiza en la plataforma de streaming Kick.. Frente a la polémica, decidió romper su silencio y responder directamente a sus detractores.

Patricio Parodi defiende su actitud en la plataforma 'Kick'

En declaraciones para el programa 'Amor y Fuego', Parodi explicó por qué su actitud en Kick es distinta a la que se conocía en televisión. Aseguró que siempre ha sido el mismo, pero que el público ahora ve una faceta más relajada y auténtica.

"La gente que me conoce sabe cómo soy y a otras personas que no me conocen, no me han visto, les puede sorprender, pero muchas personas saben cómo soy y se vacilan", expresó.

Además, se refirió al criticado stream donde se lo vio junto a amigos y jóvenes en situaciones comprometedoras, con alcohol de por medio y besos incluidos. Asimismo, Parodi reconoció que perdió el control del contenido en esa ocasión y hasta se disculpó con sus seguidores.

"Hay cosas que pasaron en el stream que no debieron pasar. Primera vez que hice esto, quizás se me escapó un poco de las manos, quizás por parte mía o de mis invitados también, y debí poner el control, un freno, un pare en el momento", admitió.

¿Regresará a Esto es Guerra?

A pesar de su incursión en el mundo de las redes, Patricio Parodi no descarta regresar a "Esto es Guerra", reality que lo hizo conocido. Además, si bien no fue convocado para la presente temporada, aseguró que mantiene la disposición de volver si se da la oportunidad.

"No descarto nada, simplemente no se dio ahora porque no se dio. Siempre dejo las puertas abiertas", indicó.

Asimismo, reconoció que se siente cómodo participando en competencias físicas, uno de los motivos por los que disfrutaba estar en el programa de televisión. Cabe recordar que el popular "Pato" es uno de los participantes más reconocidos de EEG.

"A mí me gusta todo lo que es físico, el deporte, la competencia, el programa, yo siempre estuve porque me agrada la competencia. No es que me vea conduciendo un programa", agregó.

Patricio Parodi enfrenta una etapa de cambios en su carrera mediática. Aunque sus nuevos contenidos han causado controversia, el exchico reality reafirma su autenticidad y no descarta un posible regreso a la pantalla chica. Su vínculo con el deporte y la competencia sigue siendo el motor que guía sus decisiones profesionales.