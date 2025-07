Macarena Gastaldo revela la polémica pregunta que le censuraron en EVDLV: "Mis abogados ya lo están tramitando"

¡Se encendieron las redes! La más reciente participación de Macarena Gastaldo en "El Valor de la Verdad" ha causado todo un revuelo. Aunque respondió preguntas fuertes, hubo partes del programa que misteriosamente no salieron al aire, generando especulaciones y dejando a todos con la duda. ¿Qué fue lo que no se vio y por qué? La modelo argentina contó su verdad.

Macarena Gastaldo cuenta por qué le censuraron pregunta en EVDLV

Macarena Gastaldo, modelo argentina y ex chica reality, se sentó en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad" para soltar varias bombas sobre su pasado amoroso. Sin embargo, una preguntas no fue emitidas en el programa y el desarrollo de la respuesta de otra, tampoco, dejando al público con la intriga. Ahora, ella misma reveló la verdad detrás de esa censura.

Durante la transmisión del programa, cuando se iba a lanzar la pregunta número 15, apareció un mensaje en pantalla que decía: "La siguiente pregunta no puede ser emitida por disposición judicial".

Esto generó sorpresa y comentarios en redes sociales, pues nadie entendía qué era lo que se quería ocultar. Horas después, Macarena explicó en sus redes qué pasó realmente. Según contó en su cuenta de Instagram, la pregunta censurada estaba relacionada con su ex, el arquero Patricio Álvarez.

"El canal Panamericana y la producción de EVDLV decidió no transmitir la pregunta y respuesta que refiere a Patricio Álvarez, ya que su abogado alega la vigencia de unas medidas de protección que se le otorgaron al Sr. Álvarez, cuando el proceso ya estaba archivado; por lo tanto, no podrían seguir vigentes", escribió la argentina.

Macarena Gastaldo sobre la pregunta 15. (Instagram)

Además, agregó que ya inició acciones legales para que se levanta y pueda ser visualizada la pregunta que censuraron.

"Mis abogados ya están tramitando el levantamiento de la misma, ya que nunca lo hice porque no estoy preocupada por temas de mi pasado", señaló.

No colocaron el desarrollo de la respuesta 21

Pero no fue la única pregunta que no salió al aire. La última interrogante del programa también fue cortada, dejando a todos con las ganas de saber qué respondió. En una conversación con Samuel Suárez de Instarándula, Macarena soltó la verdad.

Macarena Gastaldo sobre la respuesta de la pregunta 21. (Instagram)

"¿Macarena golpeaste a tu expareja?", fue la última pregunta que respondió Macarena con un "sí". Pero no hubo desarrollo. La siguiente escena se mostró a Beto felicitando a la influencer por ganar. Al respecto Macarena afirmó en sus historias: "Y la última pregunta tampoco la pasaron pero yo sí respondo: LO HARÍA 30 VECES MÁS CON GOLPEADORES".

¿Cuál fue la pregunta censurada?

En redes también se difundió cuál habría sido la pregunta 15. El tiktoker Alejandro Pizarro, del portal Farándula Lorcha, compartió un video donde se observa una parte del primer adelanto de "El Valor de la Verdad", en el que se incluía una interrogante que luego habría sido recortada.

Lo curioso es que esta pregunta no volvió a emitirse durante el programa, por lo que todo apuntaría a que fue la que terminó siendo censurada.

"¿Intentó asfixiarte tu expareja Patricio Álvarez con una almohada?", preguntaba Beto Ortiz en el adelanto del programa. Esta interrogante habría alertado al futbolista, cuyo abogado envió una notificación al canal, según Macarena.

Recordemos que Macarena tuvo una relación con el arquero en 2020 y fue ella misma quien denunció situaciones de violencia durante esa etapa.

Macarena Gastaldo dejó en shock a muchos en "El Valor de la Verdad", no solo por lo que contó, sino por lo que no pudo mostrar. Una de las preguntas fue censurada por disposición judicial y la producción decidió no emitir el desarrollo de su última respuesta, lo que generó más dudas entre los televidentes. Sin embargo, ella decidió hablar claro y directo.