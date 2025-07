¿Fue infiel? Macarena Gastaldo expone encuentro con Gianluca Lapadula: "Tenía que celebrar"

¡Escándalo! La modelo argentina Macarena Gastaldo encendió las redes tras soltar una revelación inesperada en "El Valor de la Verdad". Sentada en el temido sillón rojo, contó detalles de su encuentro con el futbolista Gianluca Lapadula, dejando en duda si el 'Bambino de los Andes' le habría sido infiel a su esposa.

La argentina Macarena Gastaldo sorprendió en "El Valor de la Verdad" al hablar de su encuentro con Gianluca Lapadula, delantero de la Selección Peruana. Aunque el futbolista lleva varios años casado, la modelo dejó entrever que la química entre ellos fue más allá de un simple baile.

Macarena reveló que el encuentro fue tras la Copa América. Ella estaba celebrando el campeonato de Argentina y asistió a una reunión donde se topó con Lapadula. Aunque al inicio intentó hacerse la desentendida, terminó admitiendo que sí conocía al delantero ítalo-peruano.

"Yo no sabía quién era porque era nuevo en ese momento. Creo que recién lo habían convocado en la Selección, pero fue en una reunión, celebración por la Copa América de Argentina, no sé si fue 2021, la última Copa de Argentina que ganamos, y yo estaba en todas. Yo estaba feliz, había tomado un poquito. Ya con un vasito, ya estaba feliz" , dijo sin pelos en la lengua, dejando en duda la fecha del encuentro, pues Argentina ganó la Copa América el 2021 y el 2024.

La argentina aseguró que bailó muy pegado con el jugador. Aseguró que tuvieron un "reguetón veinte uñas".

"(Perreo con Lapadula. ¿Estaba con la mascarita puesta o se sacó la mascarita?) Sin mascarita en ese momento. (¿Lo hicieron sin mascarita?) No tenía la mascarita. (¿Qué tal baila? Porque él es medio italiano, de repente, no tiene mucho ritmo, ¿o si?) Sí... Estaba sonando cualquier (canción) que sea perreo... Me gusta bailar cachondo, pegadito, caliente... Es como que en veinte uñas, es un reguetón veinte uñas", soltó sin filtros.