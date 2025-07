Macarena Gastaldo reveló que Flavia Laos se metió en su relación con Austin Palao: "Ella me lo dijo"

Macarena Gastaldo se sentó en el temido sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' dispuesta a revelar capítulos poco conocidos de su vida personal, especialmente aquellos relacionados con su paso por el espectáculo y sus vínculos sentimentales. Sin embargo, la confesión que más sorprendió llegó al inicio del programa, cuando confirmó que Flavia Laos se metió en su relación con Austin Palao.

En el sillón rojo, Macarena no dudó en responder con un rotundo "sí" a la pregunta de si Flavia Laos se había metido en su relación con Austin. De acuerdo con su versión, la actriz le confesó lo que tenía con el exchico reality, pero ella no lo consideró relevante.

"No sé si llamarla relación, nunca le tomé importancia. Ella me lo dijo y no le tomé importancia", reveló Macarena frente a Beto Ortiz, mostrándose superada con ese tema.