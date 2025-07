Macarena Gastaldo confesó que estuvo en el 'bunker' con Jefferson Farfán: ¿Qué dijo?

Macarena Gastaldo se sentó en el temido sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' dispuesta a revelar capítulos poco conocidos de su vida personal, especialmente aquellos relacionados con su paso por el espectáculo y sus vínculos sentimentales. La modelo sorprendió a todos al revelar que estuvo en el famoso 'bunker' del exfutbolista Jefferson Farán.

Sentada en el sillón rojo, Macarena Gastaldo, respondió con un contundente "sí" a la pregunta de si alguna vez estuvo en dicho lugar. Según relató, solo asistió una vez a una reunión del futbolista y decidió no regresar por la incomodidad que sintió durante el evento.

"Fui una sola vez y no volví a pisar ahí (¿Te aburriste?) No sé es como que vi todo lo mismo, estar ahí la discoteca el baile, las chicas ahí que se pelean por quién agarrar primero parece que van a cazar algo", mencionó

Durante la conversación, Beto Ortiz insinuó que podría haber existido algún interés por parte de la modelo hacia Farfán. No obstante, Macarena fue tajante al afirmar que el exfutbolista nunca le atrajo.

Otra revelación que generó gran revuelo ocurrió cuando Macarena habló de su nombre en medio de la polémica entre Christian Cueva y Pamela López. Según contó, la situación se volvió incómoda luego de que su nombre fuera mencionado en el contexto de la separación del futbolista con su esposa.

"Le escribí (a Cueva) y le dije: 'Christian, ¿por qué me mencionó a mí si yo no tuve nada contigo?' Me metieron en una bolsa en la que no tenía nada que ver", explicó con fastidio.