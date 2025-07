Macarena Gastaldo negó a Christian Cueva hace unos meses, antes de EVDLV: "No sé por qué me mencionan"

¡Se armó la polémica! La modelo argentina Macarena Gastaldo vuelve a estar en boca de todos, luego de que se difundiera el avance de su participación en "El Valor de la Verdad". Lo que más llamó la atención fue su confesión sobre el futbolista Christian Cueva, a quien en mayo negó conocer de manera íntima.

Hace unos meses, Macarena Gastaldo fue entrevistada en un pódcast y ahí negó tener algo con Christian Cueva cuando él aún estaba casado con Pamela López. En esa ocasión, fue clara con su respuesta.

"¿Has tenido algo con Cueva cuando este tenía aún una relación con Pamela López?", le preguntaron. Y ella respondió: "No, no sé por qué me mencionan ahí, lo conozco por un amigo en común. En su momento sí le escribí porque me pareció raro que la chica esta (me mencionara)".