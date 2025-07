Francisca Aronsson revela por qué se alejó de los streamers: "Me llegaron mensajes obscenos"

El mundo del streaming continúa creciendo en el Perú gracias a plataformas como Kick, donde varios creadores de contenido han ganado notoriedad. En ese contexto, la actriz Francisca Aronsson fue vista recientemente junto a algunos streamers locales como Cristorata, generando rumores sobre una posible incursión en ese espacio digital. Sin embargo, la joven estrella dejó en claro que no piensa continuar por ese camino.

En una reciente entrevista para el programa 'Todo Se Filtra', Francisca Aronsson fue consultada por su presencia en la plataforma de streaming Kick, donde hace unos meses se la vio compartiendo espacios con streamers y se generó expectativas sobre una posible incursión en este medio digital, la actriz fue clara al respecto descartanado que esto forme parte de sus planes futuros.

No voy a regresar a Kick. Fue muy divertido estar en esa etapa, pero creo que me dejó muchas enseñanzas (...) Ya tuvo su límite. Me divertí y ya está", comentó con sinceridad.

Además, confesó que su breve incursión en el streaming trajo consigo una experiencia negativa. La actriz indicó que, tras su aparición, comenzó a recibir mensajes obscenos, lo cual no formaba parte de su entorno habitual.

"Kick no es tanto mi público. Me llegaron mensajes obscenos, lo cual antes no tenía. Prefiero mantenerme al margen porque no es mi público deseado", precisó Francisca, dejando en claro su posición frente al contenido que circula en dichas plataformas.