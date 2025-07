Magaly tras declaración de Xiomy sobre encuentro con 'Chechito': "Lucen culpables cuando salen aclarar"

Xiomy Kanashiro se encuentra en medio del ojo público debido a que su nombre fue mencionado en 'El Valor de la Verdad' pues el conocido 'Chechito' revelará detalles de su encuentro con ella en un Airbnb. Aunque poco después de las revelaciones la bailarina salió aclarar que fue para un trabajo de un videoclip los comentarios no tardaron en llegar y Magaly Medina no dudó en opinar.

Durante la última edición de 'Magaly TV: La Firme', la conductora de espectáculos no se guardó nada al comentar la defensa pública de Xiomy Kanashiro. Medina se mostró escéptica sobre el motivo de su aclaración cuando el programa aún no había salido al aire.

"Se alucina actriz para decir: 'Le dije a Chechito agárrame con confianza', así como cuando actúa con Luigi Carbajal. A mí me parece que las personas lucen culpables cuando aclaran antes que salga la información, porque todavía no ha salido nada", afirmó con ironía la periodista, refiriéndose también a otras apariciones mediáticas de Kanashiro.

Además, resaltó que lo revelado hasta ahora en el avance del programa no tiene un tono acusatorio y que no hay indicios de que haya ocurrido algo más allá de una reunión profesional.

"Lo que se dice en 'El Valor de la Verdad' no es incriminatorio, no es una acusación, no está dando a entender otra cosa. La pregunta es maliciosa, pero fue al Airbnb para grabar un videoclip", sostuvo Medina con firmeza.