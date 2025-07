Xiomy Kanashiro reconoce que le dijo 'agarra con confianza' a Chechito: "Estaba bien nervioso"

Xiomy Kanashiro rompió su silencio respecto a las declaraciones que Chechito dio en 'El valor de la verdad', programa que se emitirá este domingo. La novia de Jefferson Farfán reconoció que le dio confianza al cantante de chicha, aunque aseguró que nunca tuvieron nada más allá de una relación laboral en su momento.

Xiomy Kanashiro le pone el parche a Chechito

La exbailarina de Pamela Franco se encontraba realizando una transmisión en vivo en TikTok, cuando sus seguidores empezaron a preguntarle por el adelanto del programa dominical en el que se la había mencionado, relacionándola con Chechito. Xiomy decidió defenderse por anticipado y contar la realidad de los hechos.

"Bailamos un trend y le deseo lo mejor a él, y eso fue todo, un tipo de trabajo. No pasó absolutamente nada, ni un beso, nada de nada. Solo fui a grabar un videoclip, y obviamente le di la confianza necesaria, porque Chechito estaba muy nervioso", contó Xiomy.

Enseguida, explicó que el trabajo que iban a realizar consistía en grabar un videoclip que contaba la historia de un romance, por lo que, al notar que el cantante estaba muy tenso, le dijo: "Agárrame con confianza, es un videoclip de amor, se tiene que ver la conexión" , agregó.

Finalmente, reiteró que no pasó absolutamente nada con Chechito, y que si hubiera sido el caso, no tendría ningún problema en admitirlo, ya que en ese entonces estaba soltera y no en una relación con Jefferson Farfán.

Los secretos de Chechito en EVDLV

El popular cantante de cumbia, Sergio Romero, más conocido como Chechito, se sentará este fin de semana en el temido sillón rojo de "El Valor de la Verdad". Y según el adelanto del programa, el artista va a soltar más de un bombazo sobre su vida amorosa, su pasado musical y hasta sus lujos tras el éxito.

Uno de los temas que más ha generado expectativa es sobre una presunta relación de Chechito con Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán.

En el avance, Beto Ortiz va al grano y le lanza: "¿Estuviste en un Airbnb con Xiomy Kanashiro?". A lo que Chechito aparentemente responde tranquilo: "Ella tuvo que irse porque tenía cosas que hacer". Sin embargo, el conductor insiste: "Tú le dijiste quédate", pero Chechito lo niega: "No le dije quédate". Y ante el clásico "No me mientas" de Beto, el cantante aclara: "Eso sí, quédate un rato más. Porque vamos a cenar y para compartir un rato".

De esta manera, Xiomy Kanashiro desmintió cualquier vínculo amoroso con Chechito y dejó en claro que solo compartieron un trabajo profesional. Además, aseguró que, de haber ocurrido algo, no tendría problema en admitirlo, ya que en ese momento no tenía ninguna relación sentimental.